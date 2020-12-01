На сегодняшний день перед Верховным Советом стоит главная стратегическая задача – принять закон «О республиканском бюджете на 2021 год». С учетом непростой экономической ситуации, которая сложилась в 2020 году, и новых вызовов, стоящих перед нашей республикой, необходимо эффективно распределить имеющиеся финансовые ресурсы, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Распределить денежные средства надо так, чтобы мы могли их направить на развитие нашего государства, несмотря на то, что нам крайне тяжело. Прежде всего, необходимо будет направить средства на борьбу с пандемией, которая, к сожалению, до сих пор еще продолжается. Также в проекте бюджета на 2021 год зарезервированы средства на повышение пенсий и заработных плат работникам бюджетной сферы. Пока еще не решено, в каком размере и во сколько этапов это повышение будет проходить», – отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Несмотря на сложности, которые существуют в экономике, и процессы, которые происходят у нас в государстве и у наших соседей, бюджет республики будет предусматривать элементы развития. Фонд капитальных вложений, как главный инструмент развития социальных объектов и других направлений, также будет функционировать.
«Депутатам Верховного Совета VII созыва, несмотря на то, что произошло сокращение численности, предстоит большая, серьезная, ответственная и скрупулезная работа. Искренне надеюсь, что эта работа будет проходить в конструктивном ключе и при полном взаимодействии с общественными объединениями, организациями, которые включают в себя все отрасли нашей экономики, промышленности», – подчеркнул Виктор Гузун.
Глава Комитета по экономической политике отметил, что Верховный Совет, как и прежде, открыт для диалога и готов предоставить площадку для обмена мнениями и идеями.
«Именно в обмене мнениями рождаются самые свежие и перспективные предложения, которые должны быть направлены на благие начинания для нашего государства и для наших граждан», – подчеркнул председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун. vspmr.org