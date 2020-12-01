В официальном блоге Google Россия есть новогодняя традиция — каждый декабрь подводить итоги в проекте «Год в Поиске», чтобы отразить «дух времени»: вспомнить события, которые волновали весь мир, вынести для себя важные уроки, понять, чему мы научились, и отметить то новое, интересное и вдохновляющее, что появилось в нашей жизни.
Сейчас это сделать как никогда важно, потому что 2020 изменил мир и каждого из нас. В официальном блоге Google Россия собрали главные темы уходящего года в традиционном видео. Саундтреком ролика стала песня «Ветер перемен» Максима Дунаевского в аранжировке Антона Беляева при участии эстрадного хора МГИК и его руководителя Этери Бериашвили, сообщается на russia.googleblog.com.
2020 год часто описывают словом «неопределенность». Когда вокруг много неизвестного, люди стремятся адаптироваться к этому и ищут ответы на свои вопросы. А в Google всегда стараемся помогать пользователям получать полезную и нужную им информацию. Предлагаем вам посмотреть, каким был 2020, через призму самых быстрорастущих запросов русскоязычных пользователей в Google Поиске.
В этом году произошли масштабные события, за которыми наблюдал весь мир. Это, в первую очередь, пандемия коронавируса, которая остается главным событием года, взрыв в Бейруте, события в Беларуси и Нагорном Карабахе. Не остались без внимания российских пользователей и события в стране — голосование за поправки в Конституцию и обращение президента к гражданам в связи с коронавирусом. В рейтинг «Событий года» также вошли два крупных спортивных мероприятия – бой Хабиба Нурмагомедова, в котором он заявил о завершении карьеры, и матч Сербия — Россия.
Люди следили за борьбой Джо Байдена и Дональда Трампа, интересовались Алексеем Навальным, Эллен/Эллиот Пейдж, Михаилом Ефремовым, Ким Чен Ыном, Александром Лукашенко и скорбели — по Борису Клюеву, Михаилу Жванецкому, Ирине Антоновой, Армену Джигарханяну, Шону Коннери, Диего Марадоне и другим.
Темы, связанные с COVID-19, встречаются во многих поисковых категориях. В категории «Что такое...» пандемия и коронавирус занимают первое и второе места, а в рейтинге «Как...» в десятке самых популярных — «сшить маску» и «получить пропуск».
В этом году мы стали больше времени проводить дома и учиться новым вещам, о которых раньше даже не задумывались. Чему хотели научиться наши пользователи в домашних условиях? Самый популярный запрос связан с коронавирусом — «как в домашних условиях сделать антисептик». Но также в эту категорию вошли косметические процедуры (шугаринг, снятие нарощенных ресниц и ламинирование волос) и домашняя кулинария (вино из винограда, майонез, томатный сок и томатная паста).
В этом году границы были закрыты, и это стало возможностью заново открыть для себя Россию. Узнали, достопримечательности в каких городах искали пользователи чаще всего. Лидером рейтинга стал город Сочи. В список также вошли Тула, Тверь, Калининград, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.
Этот год подходит к концу. Он научил нас многому — ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам и видеть красоту рядом. Каким бы тяжелым этот год ни был, пусть в конечном счете он сделает нас немного лучше. russia.googleblog.com