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На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в четверг на озере Байкал, толчки ощущались в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

"Сегодня в 05:45 (00:45 мск) на территории Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре - 7,6 [балла], в Иркутске - 5-6 [баллов]. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия.

Жители Иркутска в 05:45 (00:45 мск) ощутили толчки мощностью 5-6 баллов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области отметили, что сообщений о пострадавших и разрушениях после землетрясения в регионе не было, пишет ТАСС.

"Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. В настоящее время центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области собирает информацию от ЕДДС районов о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Иркутской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что стратегические объекты и объекты жизнеобеспечения в Иркутске работают в штатном режиме.

"Управляющие компании начинают обследование жилого фонда. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По поручению мэра Руслана Болотова в городе ввели режим повышенной готовности. Дежурные службы начали сбор информации о последствиях землетрясения. Два экипажа аварийно-спасательной службы оценивают обстановку. По информации МЧС России, "производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики".

В 2020 году это второе сильное землетрясение, которое ощущалось на территории Иркутской области. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в ночь на 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. При этом МЧС сообщало, что в Иркутской области произошло два землетрясения с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Магнитуда первого составила 5,6, второго - 2,3.
tass.ru
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