Власти Белоруссии на фоне борьбы с распространением COVID-19 решили временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска.
Решение вступит в силу через 10 дней, говорится в постановлении белорусского правительства, опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале страны, передает ria.ru
"Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - говорится в документе. Там уточняется, что речь идет об автодорожных, железнодорожных, речных пунктах пропуска через границу.
Согласно постановлению, в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии по решению председателя государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение госграницы на выезд.
Решение, как утверждается, связано с мерами по недопущению распространения коронавируса и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
В документе говорится, что пересечение госграницы на выезд гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Белоруссии, прибывшими в страну и находившимися в самоизоляции, может быть разрешено в исключительном порядке после 10 дней с даты окончания самоизоляции.
Ограничения на выезд не распространяются на ряд категорий лиц, например, дипломатов, членов официальных делегаций, водителей-международников, членов судов, поездных бригад международного сообщения, работников связи, граждан, убывающих в командировку, лиц, выезжающих за медпомощью, по извещению о смерти или болезни родственника за рубежом, а также для работы, получения образования. Причем выезжать из страны для обучения или для работы при наличии соответствующих подтверждающих документов от иностранной организации можно не чаще одного раза в течение шести месяцев. Документ расширяет перечень оснований для въезда иностранцев через наземные пункты пропуска, например, за счет тех, кто приезжает в Белоруссию по приглашению юрлиц республики, за медпомощью, что подтверждается документами, или по заключенным договорам об оказании туристических услуг на проведение охотничьего тура.
В постановлении закреплено, что граждане Белоруссии и иностранцы, прибывающие в республику из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19 и перечень которых формирует минздрав Белоруссии, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней со дня прибытия и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения срока самоизоляции. Иностранцы, достигшие 6-летнего возраста, за исключением имеющих разрешение проживание в Белоруссии, прибывающие в республику, должны иметь оригинал либо копию справки об отрицательном анализе на COVID-19, сделанный не позднее трех суток до въезда. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа иностранцам во въезде Белоруссию. Документом утвержден схожий перечень лиц, на которых не распространяется это ограничение. В том числе исключением являются граждане Российской Федерации, следующие транзитом через территорию Белоруссии в РФ. ria.ru