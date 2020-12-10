Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи, передает ria.ru
"В учении , кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", — сказано в релизе.
Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.
Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх". ria.ru