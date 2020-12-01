Председателем Тираспольского горсовета избран Вадим Дони
Новый руководитель отметил важность конструктивного диалога между исполнительной и представительной властью, а также постоянного контакта с избирателями
Тираспольский городской Совет народных депутатов 26 созыва приступил к работе. На первом заседании путем тайного голосования председателем горсовета был избран Вадим Дони, пишет novostipmr.com
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Он поздравил коллег с началом работы нового, 26 созыва и отметил важность конструктивного диалога и тесного взаимодействия между исполнительной и представительной властью. Вадим Дони подчеркнул, что именно в таком плодотворном сотрудничестве залог динамичного развития города.
Избранный глава горсовета отметил также значимость плотной работы со своими избирателями. Только постоянный контакт с людьми позволяет узнавать из первых уст о том, что волнует жителей, и принимать непосредственное участие в решении актуальных проблем тираспольчан, подытожил Вадим Дони.Биографическая справка:
Дони Вадим Михайлович родился 2 декабря 1981 года в селе Незавертайловка Слободзейского района МССР.
Окончил отделение социологии исторического факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко.
В 2004 году был приглашен на работу на должность помощника директора Тираспольской инвестиционной строительной компании по связям с общественностью.
В 2007 году одержал победу на выборах по избирательному округу № 1 (микрорайон Западный) в городской Совет народных депутатов. До 30 апреля 2009 года работал в комиссии по промышленности, предпринимательству (торговля, бытовые услуги, транспорт, связь) и вопросам экологии. На 25-й сессии XXIII созыва был избран на должность заместителя председателя Тираспольского городского Совета.
В 2010 году на очередных выборах в Тираспольский городской Совет был вновь избран депутатом. Возглавлял комиссию по промышленности, транспорту, строительству, торговле и защите прав потребителей, член президиума Тираспольского городского Совета.
В 2011 году был делегирован Тираспольским городским Советом в состав Молодежного парламента Приднестровья при Верховном Совете. С 2011 года по 2013 год был председателем Молодежного парламента.
В 2015 году избран депутатом Верховного Совета ПМР VI созыва. Осуществлял депутатскую деятельность к Комитете по развитию предпринимательства и промышленности.
В 2020 году избран депутатом Тираспольского горсовета. Юрий Кара вновь возглавил Бендерский горсовет
Председателем Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва переизбран Юрий Кара.
Напомним: он возглавлял горсовет Бендер предыдущие пять лет.
Биографическая справка: Родился Юрий Иосифович Кара 2 июня 1962 года в поселке Липканы Бричанского района МССР в семье учителей. После окончания средней школы поступил и закончил биолого-почвенный факультет Кишиневского госуниверситета.
Трудовую деятельность начал в управлении рыбного хозяйства МССР в должности главного рыбовода в 1984 году. В 1987 году окончил Всесоюзную школу директоров.
В 1987 году переехал в город Бендеры, где в качестве менеджера помогал организовывать бизнес и производство как в частных, так и в государственных организациях и на предприятиях. С 2003 года – генеральный директор приднестровско-российской фирмы СООО «Первый Реестровый Держатель».
В 2004 году окончил Международный институт менеджмента по специальности «экономическое право».
С октября 2007 года – директор ОАО «Бендерский опытно-экспериментальный завод».
Участник и организатор ряда в том числе и международных научно-исследовательских экспедиций.
Председателем Совета народных депутатов в Рыбнице избран Вадим Лозовский
Состоялось первое заседание 26 созыва Совета народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы. В состав Совета вошли 36 депутатов, 4 из которых избраны впервые. На должность председателей Советов – глав сельских администраций избрано 22 человека, новые главы появились в 8 сёлах.
Сегодня в работе сессии приняли участие глава госадминистрации Виктор Тягай, депутаты Верховного Совета Яков Галак, Вадим Кравчук и Валентин Матвейчук. На повестке дня 8 вопросов. Среди них – избрание председателя Совета. По решению новоизбранных депутатов на посту председателя остаётся Вадим Лозовский. Заместителем председателя избран Олег Вендичанский – депутат по избирательному округу №38, ранее занимавший должность исполнительного директора ООО «Авто-Рэд», сообщается
на сайте местной госадминистрации.
В ходе сессии образована мандатная комиссия по депутатской деятельности и этики, избраны счетная комиссия и постоянные депутатские комиссии. Также путем голосования сформирован президиум Совета.
В завершение сессии к депутатам обратился глава госадминистрации. «Поздравляю вас с победой на выборах. В этом году они проводились в непростых условиях. Но несмотря на это, рыбничане выполнил свой гражданский долг. Рыбницкий район и Рыбница вторые в республике по числу избирателей, принявших участие в голосовании. Желаю вам оправдать доверие и ожидания ваших избирателей», – сказал Виктор Тягай. Глава района выразил уверенность, что под председательством такого опытного руководителя как Вадим Лозовский, Совет народных депутатов продолжит плодотворную работу на благо жителей города и района, и пожелал народным избранникам удачи и успехов в депутатской деятельности. «Пусть реализовываются ваши замыслы, а достойной оценкой вашего труда станут благодарные отклики рыбничан», – подытожил глава.
Сессия прошла в большом зале Дворца культуры с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Последующие заседания планируется проводиться в режиме видеоконференцсвязи.