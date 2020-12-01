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Украина пригласила Молдову присоединиться к Крымской платформе

Украина пригласила Молдову присоединиться к Крымской платформе

Украина рассчитывает, что Молдова присоединится к работе международной платформы по деоккупации Крыма.

Об этом во время брифинга в Кишиневе заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает segodnya.ua

По словам министра, он сегодня проинформировал своего молдавского коллегу о создании Крымской платформы: "мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате".

Кулеба подчеркнул, что Украина последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе Приднестровского урегулирования.

По его словам, "мы будем и дальше вместе работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран".

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года.

Крымская платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети.

segodnya.ua
  • Вчера, 17:41
  • DTV
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