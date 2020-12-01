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Украина пригласила Молдову присоединиться к Крымской платформе
Украина рассчитывает, что Молдова присоединится к работе международной платформы по деоккупации Крыма.
Об этом во время брифинга в Кишиневе заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает segodnya.ua
По словам министра, он сегодня проинформировал своего молдавского коллегу о создании Крымской платформы: "мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате".
Кулеба подчеркнул, что Украина последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе Приднестровского урегулирования.
По его словам, "мы будем и дальше вместе работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран".
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года.
Крымская платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети.
segodnya.ua
- Вчера, 17:41
- DTV
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