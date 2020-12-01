Любой сотрудник МВД подтвердит, что в наше время эффективная работа милиции невозможна без современных технических достижений.
В структуре Министерства внутренних дел Департамент информации и связи (ДИиС) МВД ПМР объединяет несколько подразделений: Информационно-аналитический контрольный центр, Управление связи, Республиканское адресное бюро.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, среди основных направлений деятельности Департамента – внедрение биометрических технологий в органах внутренних дел, совершенствование системы «Безопасный город», создание единого информационного пространства для правоохранительной системы ПМР, оказание государственных услуг гражданам в электронном виде, разработка единой мобильной платформы «SMART-навигатор» для эффективного взаимодействия с населением, развитие комплексной системы общественной безопасности, оповещения и спасения граждан в масштабах республики.
Защита граждан – первое, чем руководствуется в своей работе каждый сотрудник органов внутренних дел. Этот принцип был взят за основу при запуске проекта «Безопасный город» в 2007 г. Комплексная информационная система была внедрена для обеспечения безопасности жителей республики и всех уязвимых точек городской инфраструктуры, получения и архивирования сведений обо всех важных событиях и оперативного предоставления этой информации в ОВД нашей республики.
Система «Безопасный город» способна аккумулировать, группировать и анализировать данные из различных источников. За весь период функционирования с помощью камер стационарного видеонаблюдения было раскрыто около сотни преступлений, включая тяжкие. Выявлены сотни тысяч нарушений правил дорожного движения. Наличие и эффективность «Безопасного города» влияет на дисциплинированность граждан, повышает правовую культуру населения. В 2019 г. видеокамеры были наделены функцией автоматического распознавания лиц, что позволяет практически мгновенно установить личности и данные правонарушителей и преступников.
Качественным изменением в деятельности Госавтоинспекции явилось оснащение инспекторов дорожно-патрульной службы терминалами мобильной связи, подключёнными к информационным базам МВД ПМР. Сотрудники милиции получили возможность проверять водителей автотранспорта по различным учётам, быстро оформлять постановления об административных правонарушениях в электронном виде. Уходит в прошлое бумажная рутина, которая занимала большое количество времени, усилий и затрат, порождала бесконечные стеллажи и картотеки.
Благодаря реализованным электронным сервисам, таким как SMS-уведомления, личные кабинеты, банковские приложения, стало возможным повышение уровня поступлений в бюджет от штрафных санкций за нарушения ПДД. В результате этого уменьшилась необходимость проведения специальных операций с привлечением дополнительных сил по выявлению злостных неплательщиков.
Перед Министерством внутренних дел стоит много задач. Работа МВД в условиях пандемии COVID-19 ещё раз доказала: стражи правопорядка способны на должном уровне исполнять не только свои прямые обязанности, но и справляться с другими, казалось бы, не свойственными им функциями.
Борьба с эпидемией, с одной стороны, отодвинула срок реализации всех запланированных специалистами Департамента информации и связи МВД проектов, с другой стороны, позволила найти и новые подходы к принятию и воплощению в жизнь оперативных решений.
При помощи сотрудников ДИиС в кратчайшие сроки были развёрнуты центральный и территориальные кризисные центры, созданы условия для приёма и обработки обращений граждан в электронной форме. С начала пандемии операторы приняли порядка 300 тысяч звонков и писем, поступающих как от приднестровцев, так и жителей других государств.
Опыт эффективной организации работы МВД придал мощный импульс по подключению всех без исключения ведомств к системе межведомственного электронного документооборота.
Совместная работа по борьбе с эпидемией привела к общему пониманию, что быстрое решение возникающих вопросов возможно только при условии организации дистанционного информационного обмена. Многостороннее сотрудничество фактически в режиме онлайн стало возможным благодаря единой системе «Атлас», разработанной специалистами Министерства внутренних дел. Электронная база данных позволила ликвидировать ставший ненужным документооборот между пограничниками, милиционерами и эпидемиологами.
Сотрудники ДИиС в постоянном поиске инноваций. Ежедневно сталкиваясь с различными ситуациями практически во всех сферах жизни наших граждан, МВД первым почувствовало необходимость и выступило инициатором создания Единого реестра населения. С запуском информационного ресурса отпадёт необходимость многократного предоставления приднестровцами в различные органы власти сведений о произошедших тех или иных событиях в жизни (к примеру, вступлении в брак, изменении места регистрации (прописки/выписки), выходе на пенсию, наличии льгот и т.д.).
Обобщив международный и собственный опыт по документированию населения, учитывая повышение общего уровня информатизации государства, Министерством внутренних дел планируется внедрение современной формы внутреннего паспорта гражданина ПМР в виде персональной идентификационной карты (ID-карты), который будет действовать наряду с паспортом привычного всем образца. Предъявление такого документа позволит автоматически обрабатывать сведения, необходимые для получения человеком любой госуслуги во всех органах государственной власти, банковских и других учреждениях. Уйдёт в прошлое такое понятие как «ксерокопия». Использование Единого реестра населения позволит гражданину не брать с собой для предъявления ворох документов, сведения которых у государства уже есть.
Более того, МВД готово идти вперёд и реализовать проект, дающий возможность человеку на улице или в госучреждении вообще не иметь с собой никаких документов. Речь идёт о применении смартфона. При подключении телефона к электронным сервисам всю информацию о гражданине можно будет считывать с экрана персонального терминала.
Специалисты ДИиС также разрабатывают новую платформу общения населения с милицией – «SMART-навигатор», «Милиция в кармане», «Я-документы».
Министерство внутренних дел идёт в ногу со временем – по пути внедрения сервисной модели для граждан. И этой работе будет уделять особое внимание. mvdpmr.org