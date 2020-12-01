В текущем году наблюдается рост числа случаев отравления грибами большого количества людей, в том числе детей. Отравление грибами требует неотложной медицинской помощи, и быстрое диагностирование с последующим лечением могут спасти жизнь пациента.
В связи с этим Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в Молдове 8 декабря 2020 г. издало приказ № 1151 «Об уведомлении, исследовании и доказательствах случаев отравления грибами в Республике Молдова», сообщает noi.md.
Приказ призван обеспечить способ информирования, уведомления, исследования и доказательства случаев отравления грибами с указанием учреждений, ответственных за каждый этап в соответствии с установленным алгоритмом. Этим приказом были скорректированы и утверждены Реестр свидетельств отравления грибами, инструкция по его выполнению и внеочередной акт о регистрации случая отравления грибами.
Приказ также предусматривает внедрение в клинико-диагностических лабораториях IMSP метода выявления системных таксонов на основе микроскопической структуры взятого биологического образца грибов, который до сих пор не являлся обязательным для установления диагноза отравления грибами, разработку стандартизированного клинического протокола.
Начиная с последней недели сентября 2021 года Национальное агентство общественного здравоохранения совместно с учреждениями и подразделениями системы здравоохранения РМ осуществляет меры по информированию и предотвращению отравлений грибами в период проведения Национальной недели по профилактике отравлений грибами. Это проводится впервые в Республике Молдова и возложит ответственность на население за сокращение случаев отравления грибами. noi.md