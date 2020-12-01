Пресс-служба российского посольства извинилась за то, что не может сейчас выполнять в полном объеме все свои функции. В то же время в публикации подчеркивается - консульский отдел Посольства всегда готов прийти на помощь в срочных или особых случаях, сообщает bloknot-moldova.md.
- Уважаемые граждане Российской Федерации!
Консульский отдел Посольства России в Молдавии разделяет вашу справедливую озабоченность в связи с ограничением предоставления консульских услуг по оформлению и выдаче загранпаспортов. Это вызвано карантинными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции и отсутствием регулярного авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Молдова, а также возможности отправки документов в Москву для соответствующего согласования. Вместе с тем в консульском отделе Посольства и пункте выездного консульского обслуживания в Тирасполе осуществляется прием документов на замену загранпаспортов лицам не старше 14 лет.
Приносим извинения за неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
В случае острой необходимости в выезде в Россию, граждане с истекшими документами могут обратиться в консульский отдел Посольства с заявлением о выдаче свидетельства на возвращение (временный документ, удостоверяющий личность росгражданина и дающий ему право на въезд (возвращение) в Россию, оформляется дипломатом после проведения предусмотренных адмрегламентом процедур).
Приемное время: понедельник-четверг с 9:30 до 12:00, контактный телефон +373 (22) 22-62-42, телефон для чрезвычайных ситуаций +373 (68) 639386.
В случае невозможности личного обращения в консульский отдел Посольства проживающие в Приднестровье российские граждане могут обратиться по данному вопросу в пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе. Контактный телефон: +373 (533) 502-72.