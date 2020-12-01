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В Молдове резко выросли цены на продукты питания

В Молдове резко выросли цены на продукты питания

Средние потребительские цены в Молдове в ноябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,07 процента. Если сравнить цены на продукты питания, то цены на некоторые из них возросли более чем на 40%.

По данным Национального бюро статистики РМ, в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года выросли цены на следующие продовольственные товары: баклажаны — на 43,4%, помидоры — на 30,6%, свежий виноград — на 22,5%, огурцы — на 18,5%, яйца, курица — на 17,6%, сладкий перец — на 13,2%, косточковые фрукты — на 5,2%, подсолнечное масло — на 3,7%, мед — на 0,9%, баранина — на 0,8%, рис — на 0,7%, молоко и молочные продукты — на 0,6% (в частности: коровье молоко — на 0,9%, сливки — на 0, 7%, цельное молоко — 0,4%), ржаной хлеб — 0,4%, хлеб из пшеничной муки — 0,3%, говядина, копчености, макаронные изделия, конфеты — на 0,2%, передает nokta.md

В то же время, в течение указанного периода снизились цены на капусту — на 11,2%, лук — на 7,8%, морковь — на 5,9%, свежие фрукты — на 4,3% ( в частности, цитрусовые — 19,5%, экзотические фрукты — 7,9%), чеснок — 2,7%, свекла — 1,8%, свинина — 1,1%, грибы — 1,0%, мясо птицы — на 0,3%.

В ноябре по сравнению с октябрем 2020 года цены на продукты питания увеличились на 0,23%.

Наиболее выражено (до 3,2%) выросли цены на зимнюю одежду и обувь, дрова, лекарства, автомобили, моющие средства, сантехнику и средства гигиены. В то же время в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года произошло некоторое снижение цен — на мужскую и женскую обувь, холодильники и морозильники, стиральные машины, телевизоры, электрические плиты, электрические рабочие инструменты, бытовую химию, уголь — до 2,3%.

На услуги, оказываемые населению , в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года произошло снижение тарифов на: газ, отпускаемый по сети для внутренних потребителей — на 10,2%, туристические услуги за рубежом — на 2,1%, транспортные услуги. пассажирские авиаперелёты — на 0,7%, уход за детьми в яслях и детских садах — на 0,5%.

В отчетном периоде по сравнению с октябрем 2020 года в стране произошло повышение цен на туристические услуги — на 1,7%, платные медицинские и гостиничные услуги — на 1,2%, ритуальные услуги — на 0,8 %, аренду квартир — на 0,7%, стационарное лечение — на 0,6%.

nokta.md
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