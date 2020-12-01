Специалисты Управления рыбохотинспекции Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды напоминают, что за незаконную охоту предусмотрено не только административное наказание в виде административного штрафа в размере до 11040 рублей с конфискацией орудий охоты, но и уголовная ответственность которая предусматривает лишение свободы на срок до 2 (двух) лет.
В последнее время участились случаи браконьерства. Браконьерство представляет собой серьёзную угрозу для многочисленных диких организмов, и является важной причиной утраты отдельных видов животных, сообщается на сайте ведомства.
Все чаще браконьеры используют варварские, изощренные способы охоты с применением не только высокопроходимой техники, но и приборов ночного видения, тепловизоров, лазеров, нарезного оружия с оптическим прицелом, ослепляющих фар.
В нашем регионе водятся дикие животные и для своих потомков их хочется сохранить. gseco.gospmr.org