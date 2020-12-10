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Во Франции карантин заменят на комендантский час

Во Франции карантин заменят на комендантский час

Карантин во Франции с 15 декабря будет заменен комендатским часом с 20.00 до 06.00, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

На пресс-конференции в четверг он подчеркнул, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране еще не закончилась. "Мы находимся на плато, количество новых заражений больше не уменьшается и даже несколько увеличивается в последние дни, поэтому партия далеко не выиграна", - подчеркнул глава правительства. Он отметил, что к 15 декабря не будет достигнута цель – менее 5 тысяч новых заболевших в день, передает ria.ru

"Как мы заявляли ранее, 15 декабря мы переходим на новый этап, но правила будут более строгими, чем мы предполагали ранее... Мы введем комендатский час с 15 декабря, однако он будет более строгим. Он будет действовать с 20.00, а не с 21.00, как говорилось ранее", - сказал Кастекс.

Исключение из комендатского часа не будут сделаны в новогоднюю ночь, сообщил он.

Культурные учреждения, в том числе музеи, кинотеатры, театры, которые власти предполагали открыть с 15 декабря, будут оставаться закрытыми как минимум еще три недели, заявил Кастекс.

Вместе с тем с 15 декабря французы смогут совершать поездки по всей стране.

Во Франции с 30 октября действует карантин, закрыты бары, рестораны, учреждения культуры. В конце ноября были введены первые послабления в правилах карантина, в стране открылись магазины одежды, книжные, салоны красоты и парикмахерские. Власти страны говорили о возможности ввести новых послаблений с 15 декабря. В понедельник глава Генеральный дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон заявил, что количество новых заболевших COVID-19 во Франции на протяжении нескольких дней перестало снижаться.

С момента начала эпидемии коронавирусом во Франции заразились более 2,3 миллиона человек, скончались более 56 тысяч человек.

ria.ru
  • Сегодня, 07:03
  • DTV
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