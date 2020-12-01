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Netflix назвал самые популярные зарубежные сериалы

Netflix назвал самые популярные зарубежные сериалы

В список, составленный стриминговой платформой, попали шоу из Германии, Испании, Турции, России и других стран.
Компания Netflix опубликовала список самых востребованных в США зарубежных шоу, сообщает газета Wall Street Journal 10 декабря.

Варвары (Германия) - историческая драма, которая рассказывает о противостоянии германских племен и Древним Римом.



Дождь (Дания) - постапокалиптическая история вирусе, уничтожившем почти все население Скандинавских стран.



Тьма (Германия) - научная-фантастика о путешествиях во времени с пятью основными временными линиями и тремя параллельными мирами.



Бумажный дом (Испания) - криминальная драма об авантюристах, которые грабят королевский монетный двор и Банк Испании.

Темное желание (Мексика) - триллер о супружеской неверности.

Рагнарек (Норвегия) - рассказывает о супергерое-подростке, который борется с изменением климата и загрязнением окружающей среды.

Всегда Ведьма (Колумбия) - история о ведьме Кармен Эгилус, которая происходит в 17 столетии и современности.

Эпидемия (Россия) - после падения Москвы от смертельного вируса группа выживших отправляется на остров посреди Вонгозера в Карелии, спасаясь от инфекции.

Семь смертных грехов: Гнев богов (Япония) - аниме о свергнутой принцессе, которая ищет своих сторонников - группу воинов, называющих себя Семь смертных грехов.

Хакан-защитник (Турция) - о владельце лавки Хакане, который принимает на себя миссию оберегать Стамбул от бессмертных из прошлого.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:29
  • DTV
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