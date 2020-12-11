В Госслужбе СМИ прошли презентация и спецгашение нового почтового выпуска «Герои нашего времени», посвящённого первым врачам-добровольцам, борющимся с COVID-19.
«Сегодня мы много говорим о докторах, медсёстрах, всех, кто работает на скорой помощи, о людях, которые оказывают помощь в борьбе с этим страшным заболеванием. Но хотелось особо выделить врачей, которые пришли первые. Люди, которые рискуют собой, отдают себя и своё время, достойны большего. Таким образом, мы хотим сказать спасибо», - отметила начальник Госслужбы СМИ Лидия Колодка.
На марках изображены портреты 8 врачей. Большая часть - это медики слободзейского инфекционного госпиталя, а также врачи из Бендер, Рыбницы и Тирасполя: главный пульмонолог ПМР Николай Беженарь, врачи-инфекционисты Мария Егорова и Юлиан Малкосян, терапевт Алёна Лапина, пульмонолог Марина Киларь, анестезиолог-реаниматолог Сергей Лопатин, травматолог Виталий Цуркан и руководитель Слободзейского коронавирусного госпиталя Игорь Тостановский, сообщает novostipmr.com.
«Это врачи-добровольцы. Несмотря на то, что мы не знали вначале с чем боремся, эти люди согласились работать в инфекционном госпитале и работают там до сих пор», - отметила министр здравоохранения ПМР Кристина Албул.
Среди добровольцев, изображенных на марках, есть и заместитель главного врача по медицинской части слободзейского инфекционного госпиталя Алёна Лапина. Она отметила, что ни один из докторов, кто работал в слободзейской горбольнице, не ушёл. Все продолжили лечить людей даже несмотря на угрозу заболеть коронавирусом.
«Страшно не было. Была неизвестность, с чем имеем дело, насколько это серьезно. Всегда казалось, что до нас это не дойдёт. Мы далеки от Европы и Китая. Но оказалось, что расстояние для такой инфекции не имеет значения», - рассказала Алёна Лапина.
Серия выпущена тиражом 700 малых листов, на каждом из которых по 8 марок. Цена одного листа – 49,2 рубля. Все собранные средства направят в фонд борьбы с COVID-19.
До конца года, по словам директора ГУ «Марка Приднестровья» Всеволода Лаврентьева, увидят свет ещё несколько почтовых впусков. 24 декабря исполнится 25 лет со дня принятия Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Этой юбилейной дате будет посвящена почтовая миниатюра.
Завтра, 12 декабря, в Бендерах в здании Историко-краеведческого музея состоится спецгашение сразу четырёх почтовых выпусков. Все они посвящены юбилеям этого года. В сентябре отмечалось 250-летие взятия русскими войсками крепости Бендеры. 30 сентября (18-го по старому стилю) исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося полководца Маршала Советского Союза Александра Василевского, а 795 лет тому назад произошло посвящение в воины Александра Невского.
ГУ «Марка Приднестровья» продолжит и космическую серию. Завтра в Бендерах пройдёт спецгашение марки, посвящённой 60-летию полёта Белки и Стрелки. novostipmr.com