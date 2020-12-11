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Игорь Додон выступил на заседании глав государств ЕАЭС

Игорь Додон выступил на заседании глав государств ЕАЭС

Действующий президент Молдовы Игорь Додон принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он выступил с обращением к главам государств и участникам мероприятия, которое проходит в режиме видеоконференции, передает sputnik.md.

"2020 год - один из самых тяжелых для всех нас. Для Молдовы он был особенно тяжелым. Помимо пандемии, у нас впервые с 1947 года была беспрецедентная засуха", - отметил Додон.

Президент поблагодарил страны ЕАЭС и особенно президента России Владимира Путина за помощь, предоставленную в это непростое для Молдовы время.

"Молдова не сняла со своей повестки вопрос об укреплении отношений с ЕАЭС, в течение этого года наши представители участвовали в работе разных комиссий", - сказал действующий президент.
Игорь Додон также заявил, что Молдова очень надеется получить российскую вакцину от коронавируса для вакцинации граждан.

Действующий президент выразил надежду, что избранный президент Молдовы Майя Санду после вступления в должность продолжит сотрудничество Молдовы со странами ЕАЭС. "Уверен, что нам еще предстоит работать вместе на благо наших граждан", - отметил он.

sputnik.md

  • Сегодня, 15:35
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