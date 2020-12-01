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Страны, куда можно поехать с молдавским биометрическим паспортом

Страны, куда можно поехать с молдавским биометрическим паспортом

Паспорт Республики Молдова, конечно же, не является самым "пробивным" в мире, однако кое-какие возможности все же предоставляет. Накануне праздников, которые всегда сопряжены с перелетами, авиакомпания AirMoldova решила напомнить о списке стран, в которые можно полететь, обладая лишь биометрическим паспортом, то есть без визы. Среди них - такие направления, как Палестина, Таджикистан или Албания, передает bloknot-moldova.md.

- В последнее время задают много вопросов о том, куда можно полететь гражданину РМ с биометрическим паспортом. Ниже список стран, которые можно посетить с биометрическим паспортом без оформления визы:

- Страны Шенгенской зоны.

- Другие страны Европы: Албания, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Израиль, Монако, Черногория, Македония, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Россия, Турция, Украина, Ватикан, Армения, Беларусь, Грузия.

- Страны Азии: Азербайджан, Казахстан, Макао, Тунис, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Палестина, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Катар.

Наличие безвизового соглашения между странами и биометрического паспорта не обеспечивает прохождения границы. Поэтому перед покупкой билетов настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с правилами посещения страны, которую вы собираетесь посетить.

В период пандемии за подробностями об открытии границ и условиях поездок в другие страны для граждан Молдовы обращайтесь к Министерству иностранных дел РМ или к Пограничной полиции, - гласит сообщение пресс-службы

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 15:38
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