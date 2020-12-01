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Генпрокуратура РФ начала проверку обоснованности роста цен на продукты питания

Генпрокуратура РФ начала проверку обоснованности роста цен на продукты питания

Генеральная прокуратура России организовала проверку обоснованности роста цен на продукты питания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Генпрокуратуры, сейчас отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, мука - на 12,9%, хлеб - на 6,3%. "С учетом этого прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пообещали решительно и принципиально реагировать на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жестко пресекать картельные сговоры. "Обеспечение законности в рассматриваемой сфере остается под контролем Генеральной прокуратуры", - добавили в пресс-службе.
tass.ru
  • Сегодня, 15:40
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