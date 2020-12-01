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В Бендерах на Ленинском провалился асфальт
На Ленинском в районе кинопроката прорвало водопроводную трубу и провалился асфальт. В результате размыло участок канализационного коллектора. На тротуаре образовался провал около 2 метров в диаметре.
Участок перекрыли и сразу приступили к ремонтным работам. Аварию на водопроводе уже устранили. При этом воду в близлежащих домах отключать не пришлось, сообщает пресс-служба Госадминистрации города.
Сейчас коммунальщики ведут раскопки на тротуаре. После этого будет принято решение о ремонте участка коллектора диаметром 400 мм. Ориентировочно заменят 12 метров трубы.
bendery-ga.org
- Сегодня, 15:44
- DTV
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