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В Бендерах на Ленинском провалился асфальт

В Бендерах на Ленинском провалился асфальт

На Ленинском в районе кинопроката прорвало водопроводную трубу и провалился асфальт. В результате размыло участок канализационного коллектора. На тротуаре образовался провал около 2 метров в диаметре.

Участок перекрыли и сразу приступили к ремонтным работам. Аварию на водопроводе уже устранили. При этом воду в близлежащих домах отключать не пришлось, сообщает пресс-служба Госадминистрации города.

Сейчас коммунальщики ведут раскопки на тротуаре. После этого будет принято решение о ремонте участка коллектора диаметром 400 мм. Ориентировочно заменят 12 метров трубы.
В Бендерах на Ленинском провалился асфальт
bendery-ga.org
  • Сегодня, 15:44
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