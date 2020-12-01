В период с 4 по 10 декабря на территории республики зарегистрировано 145 заявлений и сообщений о преступлениях. По 112 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Так, за отчётный период было зарегистрировано одно изнасилование (подозреваемый установлен), 22 кражи (девять из них раскрыто по горячим следам). Выявлено и задокументировано восемь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано четыре госдолжника.
За минувшую неделю сотрудники подразделений ГАИ органов внутренних дел выявили 1022 нарушения правил дорожного движения. Отстранено от управления 16 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено пять таких водителей, г. Тирасполь и Рыбницкого района – по четыре, Слободзейского района – два, Каменского – один.
С 4 по 10 декабря на территории республики зарегистрировано три пожара. В результате пожара, который произошёл в с. Белочи Рыбницкого района из-за неосторожного обращения с огнём, погибли два человека. Раненых нет. Также пожары зарегистрированы в Тирасполе и Бендерах. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола. mvdpmr.org