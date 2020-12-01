Dnestr.TV

 
0

Додон встретится с Козаком

Додон встретится с Козаком

На 25 декабря запланирован визит Игоря Додона в Российскую Федерацию. Глава государства заявил в телепередаче «Президент отвечает», что в этом визите его будут сопровождать коллеги из ПСРМ.

Додон не сообщил подробностей, но сказал, что у него будет несколько важных встреч в Москве, пишет noi.md.

«Это будет очень важная встреча. Едем с группой коллег из партийного руководства », - заявил Додон.

Напомним, во второй половине ноября Игорь Додон разговаривал по телефону с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком об организации его рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда текущих вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия.

noi.md
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна