На 25 декабря запланирован визит Игоря Додона в Российскую Федерацию. Глава государства заявил в телепередаче «Президент отвечает», что в этом визите его будут сопровождать коллеги из ПСРМ.
Додон не сообщил подробностей, но сказал, что у него будет несколько важных встреч в Москве, пишет noi.md.
«Это будет очень важная встреча. Едем с группой коллег из партийного руководства », - заявил Додон.
Напомним, во второй половине ноября Игорь Додон разговаривал по телефону с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком об организации его рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда текущих вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия.