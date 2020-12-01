Трансляция концерта "Песни Победы" пройдет 20 декабря на "Телеканале 360"
В Волоколамске открылся культурно-патриотический проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж», посвященный памятным датам: 75-летнему юбилею Великой Победы и наступающему 80-летнему юбилею знакового «переломного» события в Великой Отечественной войне — битве под Москвой.
Мероприятие открылось Торжественной церемонией увековечивания памяти погибших у Центрального мемориала Вечного Огня в центре города на Октябрьской площади. А во Дворце спорта «Лама» прошла запись гала-концерта «Песни Победы», в котором участвовали: Хор Московского Сретенского монастыря, солистка Мариинского театра Мария Баянкина, народная артистка России Евгения Добровольская, школа-студия при ГААНТ им. И. Моисеева, Московский государственный музыкальный театр пластического балета «Новый балет», победители всероссийских и международных конкурсов, участники телевизионного шоу «Голос» и другие хореографические и музыкальные коллективы Подмосковья. В программе прозвучали песни военных лет, духовные песнопения и лучшие поэтические произведения о войне. Вел концерт Александр Олешко.
Александр Олешко, актер, заслуженный артист России: — Пожалуй, в России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Это не только те, кто героически сражался на передовой или на фронтах. Это и работники тыла тоже. Мой дедушка воевал, вернулся домой. Он очень гордился своей медалью «За Отвагу». Дедушка ушел из жизни, будучи еще молодым человеком, потому что надорвался на войне. Но он подарил моему папе, а значит и мне, возможность жить дальше. О великом подвиге советского солдата должен знать каждый человек в нашей стране. Это тот самый пример, у которого нет срока давности для воспоминания. Вот для чего нужны такие мероприятия, как проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж». Чтобы помнили и не забывали о тех, кто подарил нам будущее.
В рамках мероприятий оргкомитет культурно-патриотического проекта «Путь к Победе. Волоколамский рубеж» учредил Почётный Знак «За вклад в укрепление духовно-нравственных основ общества». Во время концерта его торжественно передали народному артисту России, президенту Российского фонда культуры, председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову.
Татьяна Шумова, директор Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств России: — Нельзя забывать историю своей страны, нельзя забывать события, которые стали частью нашей жизни. Есть то, что должно быть всегда — это память и уважение к своей истории. И в этом году, отмечая юбилей Великой Победы, мы создали ряд проектов: выставку, кинофестиваль, провели гала-концерт. Ведь сегодня для молодого поколения образ Великой Отечественной войны складывается по книгам и кинофильмам. И когда фильм вызывает у нас неподдельные эмоции, он всегда становится любимым. Нельзя забывать людей, чьи имена прославляют Россию и ее историю. Именно поэтому наш проект утвердил Почетный Знак и мы вручили его Никите Михалкову.
Трансляция концерта «Песни Победы» пройдет 20 декабря на «Телеканале 360». Дата выбрана не случайно — это один из главных праздников всех жителей Волоколамского округа — День освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.
Евгения Добровольская, актриса, народная артистка РФ: — Этот концерт — очень душевное мероприятие. Это то, что всегда вызывает щемящую боль и тоску. Я люблю читать письма с фронта. Мне очень жаль всех тех, кто застал войну, и чью судьбы она так безжалостно перевернула. Сколько людей остались одинокими, несчастными и искалеченными. Необходимо помнить о них. Жалко, что наши дети так мало воспитываются в патриотических традициях. Именно поэтому нужны такие культурно-патриотические проекты, как «Путь к Победе. Волоколамский рубеж».
В этот же день в Музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» прошло открытие выставки «Страницы военной истории России» Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. На выставке представлены более 60 дипломных работ студентов, посвященные трем войнам: Отечественной войне 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. Экскурсию можно будет посмотреть на сайте Музея Волоколамского Кремля в онлайн-режиме. Пройдет она до 15 января 2021 года.
Елена Харламова, министр культуры Московской области: — Хотела отдельно поблагодарить организаторов выставки: Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, администрацию Волоколамской области, Центр кинофестивалей и международных программ. Безусловно это важное культурное событие для жителей Волоколамска и области. В условиях пандемии она проходит в онлайн-режиме и каждый желающий может посетить ее без риска для здоровья.
Важной составляющей проекта «Путь к Победе. Волоколамский рубеж» является цикл мероприятий и кинопрограмма XVII Международного кинофестиваля военно-патриотических фильмов «Волоколамский рубеж», которые пройдут с 20 по 24 декабря в онлайн-режиме. В конкурсной кинопрограмме 2020 г. можно будет посмотреть художественные и документальные фильмы из Сербии, Греции, Китая, Грузии, Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.
Организаторами проекта являются: Министерство культуры РФ, Администрация Волоколамского городского округа, Центр кинофестивалей и международных программ, Союз кинематографистов России, Патриарший совет по культуре при поддержке Союза городов воинской славы, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музея Победы).
Все фото предоставлены пресс-службой Центра кинофестивалей и международных программ