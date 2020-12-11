Dnestr.TV

 
0

Украина внесла Молдову в "красную зону": для въезда нужен тест и страховка

Украина внесла Молдову в "красную зону": для въезда нужен тест и страховка

Минздрав Украины 11 декабря 2020 года включил в красный список 38 стран. 26 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной.

В новом списке в зеленую зону перешли Польша, Италия, Армения и Румыния. При возвращении из этих стран в Украину теперь не нужно проходить карантин или сдавать тест, передает avianews.com

В красный список Минздрав Украины перенес Нидерланды, Молдову, Кипр, Азербайджан, Панаму и Белиз.

В зеленой зоне по прежнему находятся Россия, Беларусь, а также открытые для украинских туристов ОАЭ, Турция, Египет, Мальдивы, Доминиканская республика и Танзания.

Правила въезда в Украину

Украина разрешает въезд в страну как своим гражданам, так и иностранцам и лицам без гражданства. Иностранцы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19.

Все прибывающие в Украину из стран зеленой зоны не должны проходить карантин.

Если человек прибыл из страны красной зоны, он должен пройти 14-дневную самоизоляцию.

Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.

Правила карантина одинаковы для всех въезжающих и зависят от того, в какой зоне находится страна, откуда следует путешественник.

Страны красной и зеленой зон Минздрава Украины от 11 декабря 2020 года

Украина внесла Молдову в "красную зону": для въезда нужен тест и страховка
avianews.com
  • Сегодня, 09:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна