Минздрав Украины 11 декабря 2020 года включил в красный список 38 стран. 26 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной.
В новом списке в зеленую зону перешли Польша, Италия, Армения и Румыния. При возвращении из этих стран в Украину теперь не нужно проходить карантин или сдавать тест, передает avianews.com
В красный список Минздрав Украины перенес Нидерланды, Молдову, Кипр, Азербайджан, Панаму и Белиз.
В зеленой зоне по прежнему находятся Россия, Беларусь, а также открытые для украинских туристов ОАЭ, Турция, Египет, Мальдивы, Доминиканская республика и Танзания.
Правила въезда в Украину
Украина разрешает въезд в страну как своим гражданам, так и иностранцам и лицам без гражданства. Иностранцы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19.
Все прибывающие в Украину из стран зеленой зоны не должны проходить карантин.
Если человек прибыл из страны красной зоны, он должен пройти 14-дневную самоизоляцию.
Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.
Правила карантина одинаковы для всех въезжающих и зависят от того, в какой зоне находится страна, откуда следует путешественник.
Страны красной и зеленой зон Минздрава Украины от 11 декабря 2020 года