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В ПГУ могут открыть стоматологический центр

В ПГУ могут открыть стоматологический центр

В Приднестровском госуниверситете им Т. Г. Шевченко могут создать стоматологический клинический центр. Его планируется открыть на базе медицинского факультета вуза. Об этом шла речь во время встречи руководства ПГУ с министром здравоохранения ПМР Кристиной Албул и главным санитарным врачом Натальей Берил.

Участники встречи ознакомились с учебно-лабораторной и аудиторной базой факультета, его техническим оснащением и со спецификой работы. Решение о том, чтобы разместить центр непосредственно в здании медфака, окончательно примут после анализа собранной информации, пишет novostipmr.com.

«Сейчас необходимо снять самую острую проблему: мы должны обеспечить студентов-стоматологов полноценными практиками. Мы нашли путь решения и должны до нового года уже иметь представление, как мы будем это делать», – подчеркнул ректор ПГУ Степан Берил.

С открытием стоматологического клинического центра медицинский факультет сможет не только обучать студентов, но и обеспечивать им прохождение всех видов стоматологических практик, подготавливая тем самым высококвалифицированных специалистов. Помимо этого, появится возможность оказания медицинской помощи населению.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:43
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