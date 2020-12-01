В Приднестровском госуниверситете им Т. Г. Шевченко могут создать стоматологический клинический центр. Его планируется открыть на базе медицинского факультета вуза. Об этом шла речь во время встречи руководства ПГУ с министром здравоохранения ПМР Кристиной Албул и главным санитарным врачом Натальей Берил.
Участники встречи ознакомились с учебно-лабораторной и аудиторной базой факультета, его техническим оснащением и со спецификой работы. Решение о том, чтобы разместить центр непосредственно в здании медфака, окончательно примут после анализа собранной информации, пишет novostipmr.com.
«Сейчас необходимо снять самую острую проблему: мы должны обеспечить студентов-стоматологов полноценными практиками. Мы нашли путь решения и должны до нового года уже иметь представление, как мы будем это делать», – подчеркнул ректор ПГУ Степан Берил.
С открытием стоматологического клинического центра медицинский факультет сможет не только обучать студентов, но и обеспечивать им прохождение всех видов стоматологических практик, подготавливая тем самым высококвалифицированных специалистов. Помимо этого, появится возможность оказания медицинской помощи населению. novostipmr.com