В Союзе русских общин Приднестровья подвели итоги работы за год на региональной конференции российских соотечественников, которую приурочили ко Дню конституции РФ.
По словам председателя общественной организации Виорики Кохтаревой, из-за пандемии и карантинных ограничений значительная часть мероприятий прошла в онлайн-режиме, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.
Большинство мероприятий, которые проводились при поддержке российского посольства и Россотрудничества в РМ, приурочили к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В частности, ветеранам раздавали продуктовые наборы и сертификаты на приобретение медикаментов. Также Союз участвовал в акции «Бессмертный полк онлайн» и проводил конкурс «России верные сыны».
Ко Дню Государственного флага России приурочили онлайн-акцию «Мой флаг в соцсетях», а ко Дню любви семьи и верности – конкурс видеороликов. В онлайн-режиме провели и традиционный фестиваль бардовской песни «Наш Высоцкий».
В числе новых проектов особо выделили открытие в Тирасполе правозащитного центра. Это удалось сделать благодаря гранту Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. novostipmr.com