В утвержденнывй состав Общественного совета при Госслужбе по спорту вошли 15 человек. Это замдиректора и тренеры ведущих школ республики, а также руководители трех республиканских федераций: по кикбоксингу, футболу и спортивной акробатике. Среди членов совета еще декан факультета физической культуры и спорта Приднестровского госуниверситета Василий Гуцу и главврач госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, член Общественной палаты республики Дмитрий Чолак, сообщает Радио 1.
Общественный совет при Госслужбе по спорту создан в соответствии с Постановлением Правительства в целях повышения прозрачности деятельности и подотчетности Государственной службы по спорту. radio.pgtrk.com