Dnestr.TV

 
0

ООН призывает ввести в мире чрезвычайное положение

ООН призывает ввести в мире чрезвычайное положение

Все страны должны объявить "чрезвычайное положение климата", которое будет продолжаться, пока выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата". Об этом он сказал в субботу, 12 декабря, во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Радио Свобода.

По мнению генсека ООН, глобальное чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

В саммите приняли участие лидеры из более 70 стран, которые обсудили амбициозные планы борьбы с глобальным потеплением.

Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", а глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Также в ООН заявили, что на планете потеплеет более чем на 3°C. Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3°C и это несмотря на то, что "благодаря" пандемии удалось добиться сокращения выбросов парниковых газов.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна