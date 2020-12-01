Все страны должны объявить "чрезвычайное положение климата", которое будет продолжаться, пока выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата". Об этом он сказал в субботу, 12 декабря, во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Радио Свобода.
По мнению генсека ООН, глобальное чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.
В саммите приняли участие лидеры из более 70 стран, которые обсудили амбициозные планы борьбы с глобальным потеплением.
Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", а глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.
Также в ООН заявили, что на планете потеплеет более чем на 3°C. Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3°C и это несмотря на то, что "благодаря" пандемии удалось добиться сокращения выбросов парниковых газов. korrespondent.net