читель истории и обществознания Дубоссарской гимназии № 1 Наталья Кривошеева в Международной олимпиаде учителей «ПРОФИ-2020» по обществознанию заняла рейтинговое 15 место среди 1 305 педагогов из России, стран СНГ и Монголии.
Организаторы международной олимпиады – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» г. Пермь и Министерство образования и науки Пермского края. Профессиональное состязание среди педагогов-предметников проходило в сентябре этого года и состояло из пяти этапов, передает novostipmr.com
Наталья Кривошеева преподаёт в школе 26 лет. Она признаётся, что впервые приняла участие в таком проекте и получила большой опыт, в какой-то степени даже почувствовала себя современной студенткой, которая сдаёт экзамены дистанционно.
«Решила попробовать свои силы. Было непросто, мы отвечали через систему прокторинг (процедура наблюдения и контроля за дистанционным испытанием – прим. ред.) на вопросы по философии, экономики, политологии, социологии, истории. Олимпиада является уникальным конкурсом, который позволяет получить не только объективную оценку предметных компетенций – наших знаний, но и повысить уровень квалификации в инновационном формате», - рассказала Наталья Кривошеева.
Педагог из дубоссарской гимназии получила сертификат, почетную грамоту Международной олимпиады «ПРОФИ-2020», а также удостоверение о курсах повышения квалификации.
Международная олимпиада учителей-предметников «ПРОФИ-2020» проводилась в 13 раз. В прошлом году в ней приняли участие более 8 тысяч преподавателей из 78 регионов Российской Федерации и 8 иностранных государств. За весь период проведения олимпиады количество участников достигло почти 60 тысяч.