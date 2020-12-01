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А вы сколько получаете? — В Молдове подсчитали среднюю заработную плату

А вы сколько получаете? — В Молдове подсчитали среднюю заработную плату

В Молдове среднемесячная заработная плата одного работника в сентябре составила 7991,3 леев, как показывает исследование, представленное Национальным бюро статистики.

По данным НБС, две трети всех работников (66,7%) имели зарплату, ниже среднего показателя по стране (7991,3 леев). Почти у каждого второго работника (47,3%) зарплата была менее шести тысяч леев, у 31,5% работников – зарплата составляла от 6 до 10 тыс. леев, а у 21,2% всех работников зарплата была более 10 тыс. леев.

Распределение по экономической деятельности показывает концентрацию сотрудников с низкой зарплатой в нескольких областях. Речь идет о гостиничной сфере и общественном питании, где примерно каждый второй человек имел зарплату менее четырех тысяч леев, а каждый третий - зарплату от 4 до 6 тыс. леев, сообщает kp.md.

В сфере административных услуг и услуг поддержки 42,2% всех работников имели зарплату менее 4 тыс. леев, а 27,2% - зарплату от 4 до 6 тыс. леев. В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве 39,6% всех работников имели зарплату менее 4 тыс. леев, а 33,3% - заработали от 4 до 6 тыс. леев.

На противоположном полюсе в группе „большие зарплаты” находятся работники в области информации и связи, где 87,7% работников имели зарплаты выше 6 тыс. леев, из которых около 62% - выше 10 тыс. леев. В финансовой и страховой деятельности 87,7% работников имели зарплату выше 6 тыс. леев, а 49,6% - выше 10 тыс. леев. В области публичного управления и обороны и обязательного социального страхования 75,7% работников имели зарплату выше 6 тыс. леев, а 30,2% - выше 10 тыс. леев.
kp.md
  • Сегодня, 06:33
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