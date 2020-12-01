Инициатива избранного президента Молдовы Майи Санду о замене российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей не обсуждается в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, подводя итоги работы российской дипломатии на площадке организации в 2020 году, передаетТАСС
"Эта тема иногда звучит, но в прямом смысле, конечно, не обсуждается. Есть формат "5+2". Министры на последнем заседании [Совета министров иностранных дел ОБСЕ] согласовали декларацию, которая была принята консенсусом всеми 57 государствами-участниками. И там не могло стоять такой задачи", - ответил Лукашевич на вопрос, обсуждает ли ОБСЕ соответствующую инициативу Санду.
Постпред напомнил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье с согласия Кишинева и Тирасполя. Они поддерживают и обеспечивают стабильность в регионе, указал собеседник агентства. "Прогресс Приднестровского урегулирования сейчас стопорится из-за неконструктивной позиции. И эти заявления нового руководства в Кишиневе еще раз показывают, что такие подходы однозначно не найдут понимания ни у нас, ни у других участников переговорного формата", - отметил он.
Российский постпред выразил надежду, что молдавская сторона будет предпринимать ответственные шаги на направлении приднестровского урегулирования, "ориентируясь на те сигналы, которые поданы консенсусом, включая молдавского министра, в рамках заявления формата "5+2" (Молдова и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели - прим. ТАСС).
Санду ранее выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ), боеприпасов, а также за преобразование миротворческой операции с участием России. Вместе с тем она высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье и РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений. tass.ru