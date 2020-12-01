Правительство Великобритании рекомендовало магазинам создать запасы продовольственных товаров на случай, если стране придется выйти из ЕС без соглашения.
Как сообщает The Sunday Times, Brexit без сделки возможен, если Лондон и Брюссель до конца 2020 года не смогут согласовать новое торговое соглашение, передает segodnya.ua
"Неделю назад был разговор, когда министры сказали: готовьтесь к отказу от сделки. В эти выходные говорится, что сообщение таково: сделки не будет",- сказал представитель одного из супермаркетов.
В свою очередь правительство Великобритании и руководство сетей супермаркетов очень обеспокоены покупками в большом количестве. Они видели буквально недавно, что произошло в начале пандемии коронавируса, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и теперь знают, как быстро все может пойти не так.
По информации газеты, супермаркеты уже предупредили власть о возможном дефиците овощей в ближайшие несколько месяцев.
Напомним, 6 декабря возобновился решающий этап переговоров с целью заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом, которое должно действовать после завершения переходного периода Brexit.