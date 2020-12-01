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Brexit приближается: Великобритания рекомендует магазинам запасаться едой

Brexit приближается: Великобритания рекомендует магазинам запасаться едой

Правительство Великобритании рекомендовало магазинам создать запасы продовольственных товаров на случай, если стране придется выйти из ЕС без соглашения.

Как сообщает The Sunday Times, Brexit без сделки возможен, если Лондон и Брюссель до конца 2020 года не смогут согласовать новое торговое соглашение, передает segodnya.ua

"Неделю назад был разговор, когда министры сказали: готовьтесь к отказу от сделки. В эти выходные говорится, что сообщение таково: сделки не будет",- сказал представитель одного из супермаркетов.

В свою очередь правительство Великобритании и руководство сетей супермаркетов очень обеспокоены покупками в большом количестве. Они видели буквально недавно, что произошло в начале пандемии коронавируса, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и теперь знают, как быстро все может пойти не так.

По информации газеты, супермаркеты уже предупредили власть о возможном дефиците овощей в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, 6 декабря возобновился решающий этап переговоров с целью заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом, которое должно действовать после завершения переходного периода Brexit.

segodnya.ua
  • Сегодня, 07:18
  • DTV
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