Dnestr.TV

 
0

Республиканскую клиническую больницу возглавит Игорь Тостановский

Республиканскую клиническую больницу возглавит Игорь Тостановский

На заседании Оперативного штаба при Президенте озвучено решение о назначении главным врачом Республиканской клинической больницы Игоря Тостановского, до сегодняшнего дня возглавлявшего Слободзейский госпиталь.

Должность руководителя этого инфекционного стационара, созданного на время пандемии коронавируса, займет Алена Лапина. Прежний главврач РКБ Владимир Пелин будет руководить Бендерским медицинским колледжем, передает novostipmr.com ссылаясь на сообщение пресс-службы Президента ПМР.

Глава государства Вадим Красносельский отметил, что высоко ценит профессионализм и опыт Владимира Пелина как врача-практика и руководителя, и выразил уверенность, что его знания и умения необходимы для подготовки будущих поколений медицинских работников.

novostipmr.com
  • Сегодня, 11:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна