На заседании Оперативного штаба при Президенте озвучено решение о назначении главным врачом Республиканской клинической больницы Игоря Тостановского, до сегодняшнего дня возглавлявшего Слободзейский госпиталь.
Должность руководителя этого инфекционного стационара, созданного на время пандемии коронавируса, займет Алена Лапина. Прежний главврач РКБ Владимир Пелин будет руководить Бендерским медицинским колледжем, передает novostipmr.com ссылаясь на сообщение пресс-службы Президента ПМР.
Глава государства Вадим Красносельский отметил, что высоко ценит профессионализм и опыт Владимира Пелина как врача-практика и руководителя, и выразил уверенность, что его знания и умения необходимы для подготовки будущих поколений медицинских работников.