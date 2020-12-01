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В Кишиневе появилась новая функция - кураторы животных

В Кишиневе появилась новая функция - кураторы животных

Жители Кишинева, которые подкармливают дворовых кошек, теперь смогут официально отстаивать их перед соседями. Они будут так называемыми кураторами животных.

Новая функция появилась благодаря инициативе зоозащитников. Жанна Трофимова подкармливает 7 кошек у себя во дворе, передает point.md ссылаясь на publika.md

"Преимущество в том, что в случае конфликтов с полицией, с соседями, с работниками жэка - у тебя есть весомый аргумент доказать, что этим кошкам разрешено здесь жить во дворе, что они вакцинированы от бешенства и обработаны от паразитов", - сказала жительница Кишинева Жанна Трофимова.

Теперь женщина стала "куратором" хвостатых. Это прописано в договоре, который она заключила с мэрией. Документ является частью Регламента по содержанию домашних и бездомных животных, который мунсовет принял в 2019 году.

"Я надеюсь, что когда таких дворов станет больше и примэрия увидит что есть возможность мирного сосуществования и все в порядке, то официальные волонтеры будут получать официальные вакцины от бешенства и скидки или квоту на бесплатную стерилизацию", - говорит Жанна.

В ближайшее время мэрия планирует поддерживать таких кураторов не только на бумаге, но и на деле. "В дальнейшем, конечно, это будут и льготные стерилизации, вакцинации, и помощь кураторам. Это все планируется расширять и укреплять, чтобы поддерживать людей не просто официальной бумагой", - сказал специалист отдела по защите животных мэрии Кишинева Карл Луганов.

Сколько именно бездомных животных в столице, неизвестно, официального учета нет. Но, по оценкам специалистов, их от 25 до 30 тысяч. "Их не только стерилизовать важно, но еще и вакцинировать, потому что бешенство - это очень опасное заболевание и для людей тоже", - сказала ветеринар Алина Стихарь.

Желающие стать кураторами животных, могут обратиться в отдел контроля и защиты животных мэрии Кишинева. Пока им выдадут специальную табличку с печатью, которую они смогут установить на входную дверь подъезда.
point.md
  • Сегодня, 11:12
  • DTV
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