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Украина - в топ-10 в мире по росту цен на жилье

Украина - в топ-10 в мире по росту цен на жилье

В рейтинге стран с растущими ценами на жилую недвижимость Украина поднялась с седьмого на шестое место, обогнав Австрию и Россию.
Украина вошла в топ-10 стран мира по темпам роста цен на недвижимость. После того, как в стране цены на жилую недвижимость выросли на 10,3% в годовом исчислении по итогам третьего квартала 2020 года, страна оказалась на шестом месте рейтинга, согласно данным британской компании Knight Frank Group, передает korrespondent.net.

Компания в своем квартальном исследовании Global House Price Index Q3 отмечает, что с начала года и по сентябрь 2020 года цены на украинскую жилую недвижимость стали выше на 1,8%. Причем резкий скачек цен произошел в четвертом квартале 2019 года.

Помимо Украины цены на недвижимость стремительно поднимаются в Новой Зеландии и России.

Лидером рейтинга Global House Price Index Q3 является Турция. В этой стране цены на недвижимость подскочили на 25,7%. По оценкам специалистов, это произошло из-за высокой инфляции.

Далее по темпам роста цен на недвижимость идут Новая Зеландия (плюс 15,4%), Люксембург (13,4%), Словакия (11,8%), Польша (10,9%).

После Украины в первой десятке рейтинга: Австрия (9,5%), Россия (9,2%), Нидерланды (8,5%) и Хорватия (8,3%).

Украина - в топ-10 в мире по росту цен на жилье

Напомним, в Киеве увеличились цены на аренду жилья. При этом рынок недвижимости в столице достаточно пассивный из-за эпидемии коронавируса, а с ужесточением карантина и вовсе замрет, прогнозируют эксперты.
korrespondent.net
  • Сегодня, 11:17
  • DTV
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