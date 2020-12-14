Google восстановил работу своих сервисов после сбоя, произошедшего из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник пользователи Google, Gmail и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Наибольшее количество неполадок было зафиксировано в России, Нидерландах, Франции, Германии и ряде других стран, передает ria.ru
"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена", — сообщили в пресс-службе Google.
"Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", — добавили в компании. ria.ru