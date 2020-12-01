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В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

Законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете внесен в понедельник в Госдуму, его автором выступил первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

Согласно пояснительной записке к документу, текст которого размещен в электронной базе данных Госдумы, он предполагает внесение поправок в статью 128.1 Уголовного кодекса РФ ("Клевета"). Как поясняет автор законопроекта, "одним из квалифицированных составов указанной статьи предусматривается уголовная ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации". Однако, констатирует Вяткин, в связи со стремительным развитием информационных технологий большая часть информации распространяется через интернет, при этом большинство сайтов не зарегистрированы в качестве СМИ, хотя зачастую "имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные средства массовой информации", сообщает ТАСС.

"Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования и дополнить часть вторую статьи 128.1 УК положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных", - подчеркивается в пояснительной записке.

Кроме того, документом предлагается дополнить перечень возможных наказаний за совершение преступлений, предусмотренных составами данной статьи УК "в целях предоставления суду возможности выбора справедливого наказания с учетом общих начал назначения наказания".

В конце ноября комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом доработки этот законопроект. Действующая редакция ч. 2 ст. 128.1 УК РФ предусматривает ответственность за "клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ". Она наказывается штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.
tass.ru
  • Сегодня, 21:27
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