Профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки в спортивных залах и иных закрытых помещениях. Ранее с таким запросом они обратились в Оперштаб, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Предложение о допуске спортсменов в залы поддержал Президент. Вадим Красносельский напомнил, что республика славится спортивными достижениями, а продолжительный перерыв в занятиях чреват ухудшением подготовки.
Глава государства акцентировал внимание на том, что тренировки должны проходить при строгом исполнении карантинных требований, в частности ограничения количества одномоментно находящихся в помещении граждан. novostipmr.com