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В Турции введут круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

В Турции введут круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

В Турции с 21:00 31 декабря по 5:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час, объявил президент Тайип Эрдоган.

Он уточнил, что такое решение приняли на заседании правительства, передает ria.ru

Ранее глава государства объявил о новых ограничениях из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Так, работу приостановили бани, сауны, бассейны, спортзалы. В торговые центры пускают определенное число покупателей и только по цифровому коду.

В будни с 21:00 до 5:00, а также с вечера пятницы до утра понедельника действует комендантский час.

Рестораны и кафе не работают, кроме обслуживания на вынос.

В Турции за минувшие сутки выявили 29 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 229 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

ria.ru
  • Сегодня, 21:31
  • DTV
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