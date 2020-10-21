В Турции с 21:00 31 декабря по 5:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час, объявил президент Тайип Эрдоган.
Он уточнил, что такое решение приняли на заседании правительства, передает ria.ru
Ранее глава государства объявил о новых ограничениях из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Так, работу приостановили бани, сауны, бассейны, спортзалы. В торговые центры пускают определенное число покупателей и только по цифровому коду.
В будни с 21:00 до 5:00, а также с вечера пятницы до утра понедельника действует комендантский час.
Рестораны и кафе не работают, кроме обслуживания на вынос.
В Турции за минувшие сутки выявили 29 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 229 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.