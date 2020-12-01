Владимир Головатюк будет назначен послом Молдовы в Российской Федерации, это становится понятным после того, как комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила его кандидатуру. Пресс-служба парламента РМ подтвердила это назначение:
- На сегодняшнем заседании комиссии утверждена кандидатура Владимира Головатюка на пост посла Республики Молдова в Российской Федерации, - гласит заявление.
Кандидатуру Головатюка первым предложил президент Игорь Додон, после того, как был отозван прежний посол Андрей Негуца, ответивший за скандал с попыткой вывоза контрабанды партии анаболиков на машине посольства.