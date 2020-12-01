Это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины. Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд ВCУ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в понедельник, 14 декабря.
Указано, что подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром, сообщает korrespondent.net.
"Прежде всего, речь идет о проектах, призваны радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе", – говорится в сообщении.
По словам Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.
Напомним, в октябре Украина и Турция подписали меморандум, где были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.
Тогда же Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между украинским Кабмином и правительством Турецкой Республики. korrespondent.net