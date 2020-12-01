Dnestr.TV

 
0

Украина будет производить турецкие корветы и дроны

Украина будет производить турецкие корветы и дроны

Это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.
Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд ВCУ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в понедельник, 14 декабря.

Указано, что подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром, сообщает korrespondent.net.

"Прежде всего, речь идет о проектах, призваны радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе", – говорится в сообщении.

По словам Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.

Напомним, в октябре Украина и Турция подписали меморандум, где были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.

Тогда же Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между украинским Кабмином и правительством Турецкой Республики.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:38
  • DTV
  • Просмотров: 45
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Выборы в Молдове (Обновлено 23:05)
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна