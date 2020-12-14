Примэрия Кишинева получит финансовые средства в размере до девяти миллионов евро в виде гранта в рамках Проекта по утилизации твердых отходов в Республике Молдова.
Решение об этом было одобрено сегодня кабинетом министров, сообщает moldpres.md По словам исполнительной власти, финансовые средства будут выделены из ресурсов, предусмотренных в Рамочном соглашении о займе, заключенном между Республикой Молдова и Европейским инвестиционным банком 18 октября 2019 года.
Бюджет Соглашения составляет 25 миллионов евро, предназначенных для управления твердыми отходами в Молдове.
Этот проект был подготовлен в соответствии с пунктом 4 преамбулы Соглашения о финансировании, который предусматривает, что Заемщик предоставляет конечным бенефициарам суммы кредита в форме ссуды и/или гранта по Соглашению о субфинансировании.