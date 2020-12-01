Обязательная продажа маркированных шин вступает в силу 15 декабря. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина в январе 2020 года.
"Установить, что на территории Российской Федерации оборот и вывод из оборота шин, не маркированных средствами идентификации, допускается до 15 декабря 2020 года", - говорится в документе.
Как пояснили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющемся оператором системы маркировки, немаркированные шины могут оставаться лишь на складах. "С 15 декабря шины будут продаваться только с кодами маркировки. То есть, например, в дилерском центре или магазине выставлять в торговый зал или продавать покупателю можно только шины с нанесенной этикеткой с кодом. Промаркированы должны быть все шины, которые продаются потребителю, хранить на складе или в подсобке немаркированные шины можно до 1 марта 2021 года, перед продажей их нужно промаркировать и ввести в оборот", - рассказал ТАСС руководитель товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилл Волков.
Перечень шин и покрышек, подпадающих под новые правила, указан в постановлении правительства. Это, в частности, шины для легковых и грузовых машин, мотоциклов, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники.
"На 14 декабря эмитировано почти 40 млн шин, в оборот введено 20 млн. В системе "Честный знак" зарегистрировано около 12 тыс. участников оборота шин и покрышек. Убедиться в легальности товара и проверить все данные еще до покупки можно мгновенно - просто просканировать код с этикетки мобильным приложением "Честный знак". Пользователи уже проверили более 141 тыс. кодов маркировки шин - запрос на это есть", - рассказал Волков.
Эксперимент по маркировке шин в России начался в июне 2019 года. С 1 ноября 2020 года стала обязательной маркировка при производстве и импорте шин. Наличие в обороте немаркированных шин допускалось только до 15 декабря 2020 года. tass.ru