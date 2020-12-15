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Леонида Кравчука вызвали в Верховную раду для разъяснений

Леонида Кравчука вызвали в Верховную раду для разъяснений

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти вызвал на встречу главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука.

Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщил первый замглавы комитета, народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский на своей странице в Facebook. По его словам, он пытается встретиться с Кравчуком уже в шестой раз, передает eadaily.com.

«С шестой попытки комитет все-таки поддержал мою пропозицию пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером, чтобы услышать разъяснения о своем „плане действий“, в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте», — написал нардеп.
По его словам, парламентарии хотят узнать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии.

Лозинский считает, что позиция Украины «должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента». Нардеп пообещал, что о дате встречи сообщит отдельно и пообещал освещать ее публично.


eadaily.com
  • Сегодня, 07:55
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