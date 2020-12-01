В ноябре, согласно данным Государственной службы статистики ПМР, стоимость набора товаров и услуг, участвующих в расчете инфляции, осталась практически на октябрьском уровне (+0,04%). В годовом выражении (к ноябрю прошлого года) рост потребительских цен был более ощутимым (+1,4%), но не столь существенным, как в 2019 году (+5,2%). При этом в последние месяцы явно прослеживается тенденция замедления инфляции, что позволяет ожидать показатель по итогам года в пределах нижней границы прогнозируемого диапазона (4±1%), сообщается на сайте ведомства.
Сдерживающее воздействие на стоимость среднестатистической продовольственной корзины, которая за ноябрь подорожала в совокупности в пределах 0,06%, оказала динамика цен на плодоовощную продукцию. Так, по данным ГОССТАТа ПМР, овощи в ноябре, включая так называемый борщевой набор, подешевели практически на 1%, в то время как в соседних странах цены на них выросли от 6,2% (в Республике Молдова) до 15,5% (в России), что преимущественно связано с различиями в товарной структуре группы. В целом за ноябрь плодоовощная продукция снизилась в цене на 1,4%, в годовом выражении – на 8,7%.
Традиционно конец осени характеризовался удорожанием молока и молочной продукции (+0,5% к уровню октября), сыров (+1,4%). Однако стоит отметить, что, несмотря на засушливую погоду и, как следствие, низкий уровень обеспеченности кормовой базой, рост цен на данную продукцию был значительно ниже, чем в прошлом году (+2,0 и +4,9% соответственно). Удорожание молока и его производных в связи с сезонным сокращением выработки наблюдается и в других странах: среднее значение индекса цен на молочную продукцию ФАО, формируемого на основе мировых котировок, в ноябре было выше октябрьского уровня на 0,9%.
В ноябре в республике продолжили уверенно расти цены на растительное масло (+5,2% к октябрю). При этом за всю осень стоимость подсолнечного масла выросла практически на 11%. Во многом данный факт обусловлен ситуацией на масличном рынке Украины – основного поставщика подсолнечного масла в республику, где сокращение урожая подсолнечника (на 20% в 2020 году) при высоком импортном спросе спровоцировало дефицит сырья и, как следствие, рекордно высокие закупочные цены. Необходимо подчеркнуть, что тенденция удорожания товара прослеживается во всем мире: среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО в отчетном месяце выросло на 14,5%, достигнув максимального уровня с марта 2014 года.
Кроме того, на приднестровском рынке сохранилась повышательная динамика цен на сахар: в ноябре его стоимость увеличилась еще на 2,0% после практически 13- процентного роста в октябре. Причина все та же – высокие импортные цены из-за низкого урожая и плохого качества сахарной свеклы. В мировом масштабе наблюдаются схожие тенденции: среднее значение индекса цен на сахар ФАО за последние 2 месяца выросло на 10,9%, что главным образом обусловлено ухудшением видов на урожай в ЕС, Таиланде и Российской Федерации из-за неблагоприятных погодных условий.
В целом, по данным ФАО, во всем мире наблюдается резкое удорожание продуктов питания (+3,9% в ноябре к октябрю). Индекс продовольственных цен не только продемонстрировал наиболее значительный месячный прирост с июля 2012 года, но и достиг своего максимального уровня с декабря 2014 года. Сохранение повышательного тренда цен на продукты в мире усилит риски дальнейшего роста продовольственной инфляции в ПМР, которая хоть и достаточно низкая на текущий момент, однако все еще остается главным фактором общего инфляционного давления.
В непродовольственном сегменте цены в ноябре по большинству товаров оставались достаточно стабильными. Наблюдались незначительные корректировки в пределах ±0,5%. Исключение составили трикотажные изделия, подорожавшие на 0,8% (в частности, верхний трикотаж на 1,1%), что довольно традиционно для ноября в связи с общим снижением температуры воздуха. Кроме того, факторы пандемии продолжили поддерживать рост цен на моющие средства (+0,5%).
При этом стоит отметить стабильный уровень цен на топливо, остающийся неизмененным на протяжении последних шести месяцев, и небольшое снижение стоимости медикаментов (-0,1% к октябрю) впервые в 2020 году. В целом в республике с начала борьбы с пандемией COVID-19 (с марта по ноябрь) медикаменты подорожали на 3,0%.
В годовом выражении существенно повысились цены на табачные изделия (+20,0%), спички (+12,6%), ювелирные изделия (+7,6%), медикаменты (+3,7%), моющие средства (+3,2%). Однако значительное снижение стоимости бензина (-13,9%) при относительно небольших корректировках по остальным позициям полностью компенсировало рост цен, и индекс непродовольственной группы составил 99,97% к ноябрю прошлого года.
В ноябре повышение стоимости ритуальных (+2,0% к предыдущему месяцу), банковских (+0,4%) и образовательных (+0,1%) услуг определили слабовыраженную повышательную динамику индекса цен на потребительские услуги (+0,02%), что обусловило смену дефляционного тренда, наблюдаемого с июля.
В годовом выражении (ноябрь 2020 к ноябрю 2019 года) инфляция в сфере услуг достигла 2,1%, отразив положительные корректировки тарифов пассажирского транспорта (+11,5%), жилищных (+7,3%) и бытовых услуг (+2,7%). При этом стали дешевле услуги банков на 7,1% и образования – на 1,4%. mer.gospmr.org