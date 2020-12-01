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В кишинёвском зоопарке умерли две львицы и лев
Трех львов в этом году лишился Кишиневский зоопарк. Они умерли от старости. Им было от 17 лет до 21 года. До сих пор в зоосаде обитали две львицы и лев.
Самки родились в зоопарке румынского города Бырлад. Их привезли в нашу страну в 1999 году. А льва доставили в Кишинев в 2004 году из Варшавского зоосада, передает point.md ссылаясь на publika.md
В ближайшее время администрация намерена завезти других животных семейства кошачих. Уже ведут переговоры с несколькими зоопарками в Европе.
В кишиневском зоопарке обитают около 1100 животных. Более 120 видов занесены в Красную книгу.
point.md
- Сегодня, 11:59
- DTV
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