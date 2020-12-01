В субботу, 12 декабря, жители села Михайловка Рыбницкого района начали массово обращаться за помощью к врачу. У всех сельчан одни и те же симптомы: рвота и диарея. Всего за медпомощью обратились около 70 человек. Точный диагноз ставить пока рано, отметил в интервью «Новостям Приднестровья» заведующий санитарным отделом Рыбницкого центра гигиены и эпидемиологии Александр Тизул.
«Отравление есть, но фактор передачи не установлен. Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды из источника, который питает все село, а также в домах у людей, которые обратились за помощью, и в местной школе. Ждем результат анализа, и уже тогда будем делать выводы из-за чего все это произошло», - пояснил Александр Тизул.
По словам медика, никто из обратившихся к врачу не госпитализирован. Среди тех, кому стало плохо, люди всех возрастов. При этом ни у кого из сельчан не зафиксирован длительный период плохого самочувствия.
«Если мы узнаем, что причиной расстройств стала вода, тогда мы сможем точно говорить, что это кишечные отравления. Симптоматика у обратившихся за помощью небольшая. В основном вечером становится плохо, рвота, диарея, потом люди принимают таблетки и на следующий день чувствуют себя нормально. Нет длительного периода болезни», - подчеркнул Александр Тизул. novostipmr.com