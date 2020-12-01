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На борт самолета могут перестать пускать без прививки от коронавируса

На борт самолета могут перестать пускать без прививки от коронавируса

Пандемия коронавируса в мире не сбавляет обороты. Новая реальность диктует новые правила социальных норм, и авиаперевозки исключением не стали.

Австралийская авиакомпания Qantas сообщила о намерении ввести правило об обязательной вакцинации всех, кто желает пользоваться услугами авиаперевозчиков. Проще говоря, на борт самолета без прививки не пустят. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс и споры, передает rambler.ru

"Мы рассматриваем изменения наших правил обслуживания авиапутешественников, так что, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета", — уточнил Алан Джойс, руководитель Qantas.

Каждому путешественнику планируют выдать специальный документ, в котором будет значиться, был ли человек вакцинирован или нет.

Эксперты к этой инициативе относятся со скепсисом, ведь остаются вопросы — что делать тем, кто уже переболел и имеет антитела, неужели тоже прививаться в обязательном порядке? Эффективность вакцины примерно 95%, то есть можно привиться и попасть в оставшиеся 5%. Получается, вакцинация перед полетом — не гарант.

Тем не менее, авиакомпании, как могут, продолжают бороться с распространением вируса. Каждая вводит свои внутренние правила.

Появилась информация, что в эконом-классе "Аэрофлот" может организовать карантинные зоны. Туда будут сажать пассажиров, которые отказываются надевать маску во время полета. Это правило будет работать и для тех, кто купил билет в "бизнес".

Железнодорожные перевозчики тоже планируют ввести определенные правила для тех, у кого нет вакцины. Например, немецкий концерн Deutsche Bahn планирует рассаживать непривитых путешественников в отдельные вагоны.

rambler.ru
  • Сегодня, 17:46
  • DTV
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