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Додон: Будем делать все необходимое для увековечивания подвига наших предков

Додон: Будем делать все необходимое для увековечивания подвига наших предков

Действующий президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с руководителем Национального координационного комитета «Победа» Алексеем Петровичем.

Додон поблагодарил Петровича за работу, направленную на сохранение исторической памяти в нашей стране. Также политик пообещал и впредь делать все необходимое для борьбы с фальсификацией истории Молдовы, передает bloknot-moldova.md.

- Провел рабочую встречу с руководителем Национального координационного комитета «Победа» Алексеем Петровичем.

Подвели итоги 2020 года, в первую очередь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, в части проведения различных мероприятий историко-культурного характера. Поблагодарил Алексея Петровича и в его лице всех активистов и волонтёров, которые прилагают огромные усилия по сохранению исторической памяти в нашей стране.

Обсудили также программу на будущий год. Говорили, в частности, о необходимости продолжения работы по патриотическому воспитанию молодежи, увековечиванию памяти павших героев. Планируется продолжать восстановление воинских мемориалов, публикацию книг, а также противодействие фальсификации истории.

Особое внимание в 2021 году будет уделено проведению памятных мероприятий 22 июня, приуроченных к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, а также героической обороны Молдавии от фашистских захватчиков летом 1941 года.

Подчеркнул, что мы намерены и далее делать всё необходимое для увековечивания подвига наших предков и для борьбы с фальсификацией истории Молдовы, - написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 17:50
  • DTV
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