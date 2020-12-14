Приднестровцы на протяжении многих лет с тревогой наблюдают за происходящими в соседней Республике Молдова политическими событиями, когда хаотично сменяющие друг друга поколения молдавского политического класса оказывают целенаправленное деструктивное давление на действующую миротворческую миссию на Днестре, более 28 лет оберегающую жизни тысяч людей в Приднестровье и Молдове.
Эта тревога вспыхнула с новой силой, когда победившая на президентских выборах в РМ Майя Санду ещё до вступления в должность начала требовать от руководства России вывода российских войск и призывать международные организации заменить миротворческую операцию на берегах Днестра на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
В своих заявлениях избранный Президент РМ намеренно подменяет понятия, демонстративно отделяя Оперативную группу российских войск (ОГРВ) от органически единого миротворческого механизма, пресекающего на корню любые мысли о прекращении переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой, а также возобновлении вооружённого конфликта и попыток силового присоединения Приднестровья.
Глава Молдовы сознательно умалчивает о том, что в основополагающем Соглашении «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта…» от 21 июля 1992 года, подписанном руководителями России и Молдовы в присутствии представителей Приднестровья, чётко определены параметры миротворческой операции и статус военных частей, имевших на момент подписания статус 14 армии Вооружённых сил Российской Федерации.
Цинично игнорируя волю жителей Приднестровья, избранный Президент РМ не придаёт никакого значения итогам референдума 1995 года, на котором 92,4% граждан ПМР высказались за сохранения 14-й армии. В соответствии с результатами всенародного голосования российские войска законно находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики, не нарушая при этом территориальную целостность Республики Молдова.
Заявляя о необходимости трансформации действующей миротворческой операции под эгидой России в гражданскую миссию с международным мандатом, лидер Молдовы и другие молдавские политики забывают, что в 1992 году у сторон конфликта уже был печальный опыт развёртывания четырёхсторонней миссии военных наблюдателей Молдовы, Румынии, России и Украины. Такой формат не смог закрепить мир на берегах Днестра, а также предотвратить дальнейшую агрессию Республики Молдовы против Приднестровья и смерти сотен людей.
Руководство Молдовы принципиально отказывается признавать тот факт, что любые вопросы относительно формата действующей миротворческой миссии, включая статус ОГРВ, могут обсуждаться только после достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования молдо-приднестровского конфликта в рамках действующего многостороннего переговорного процесса.
Вместо ведения конструктивного открытого диалога Приднестровье и все международные партнёры наблюдают со стороны Молдовы только попытки оказания одностороннего давления на нашу республику путём экономических блокад, невыполнения своих обязательств в рамках достигнутых договорённостей и создания новых искусственных проблем, препятствующих нормальной жизнедеятельности граждан Приднестровья и самой Молдовы.
Понимая бесперспективность подобных заявлений, Республика Молдова предпринимает систематические шаги, нацеленные на срыв плановых заседаний Объединённой контрольной комиссии, внесение разлада в деятельность легитимных механизмов военных наблюдателей и Объединённого военного командования, их фактическую подмену «гражданским мониторингом» ОБСЕ и включение в повестку дня работы комиссии токсичных вопросов, не относящихся к её компетенции.
Обращаем внимание руководства Российской Федерации и всего международного сообщества на то, что риторика, заложенная в действиях избранного Президента Молдовы Майи Санду – это попытка развязать очередное кровопролитие на берегах Днестра и вернуться к ситуации 1992 года.
Просим международное сообщество и особенно Российскую Федерацию принять все необходимые меры для защиты действующего формата миротворческой операции и недопущения её переформатирования, а также для поддержания стабильности и безопасности на Днестре и сохранения жизни тысяч людей. Народ Приднестровья будет всеми доступными методами отстаивать своё право жить на родной земле.
Пользуясь случаем, возобновляем уверения в своём высоком уважении. Принято Президиумом РОД «ОСТК Приднестровья» 14.12.2020 г.