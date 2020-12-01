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17 декабря в Минсельхозприроды пройдёт экзамен для охотников

17 декабря в Минсельхозприроды пройдёт экзамен для охотников

В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов 17 декабря в 10:00 пройдёт экзамен на знание требований охотничьего минимума для получения охотничьего билета. Желающим пройти испытание необходимо предоставить определённый перечень документов, а в день экзамена взять с собой паспорт и ручку.

Экзаменационные вопросы разделены на три части. Они включают в себя разделы по требованию правил охоты, безопасности при обращении с орудиями охоты, основы биологии и экологии диких животных, а также их природоохранный статус на территории Приднестровья, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт Минсельхозприроды.

Первая часть представляет собой тестовые задания из 20 вопросов. В каждом вопросе предложено 4 варианта ответа, один из которых является верным. Вторая часть – это презентация из 15 слайдов, на каждом из которых изображён вид дикого животного. Экзаменуемому необходимо указать его видовое название.

Если человек в течение одного академического часа отвечает на 17 из 20 тестовых вопросов и 12 слайдов презентации, то результат экзамена положительный. При наличии более четырех ошибок экзамен считается не сданным, и экзаменуемый направляется на пересдачу.

Охотничий билет выдается в течение 10 дней со дня сдачи гражданином экзамена.

Из-за карантинных требований всем, кто сдаёт экзамен, необходимо при себе иметь маски.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:25
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